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профессор,
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Ю.М. Комаров

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Роcмедпортал - научно-практический медицинский журнал

научно-практический медицинский журнал для врачей

росмедпортал.КОМ / rosmedportal.com

       

altДостижения Австрии в организации оказания медицинской помощи

Екатерина Какорина и Игорь Ланской приняли участие в передаче "Утро России" на телеканале "Россия-1" ВИДЕО

Реформы медицины в России

Реформу медицины требуют срочно откорректировать на форуме Общероссийского народного фронта

Испанские офтальмологи совершили настоящий прорыв в медицине

 

altРедкая локализация паразитирования нематоды. Случай из практики.

 

 

 

altCоциальное партнёрство в системе здравоохранения современной России

 

 

 

 

altОпыт положительного применения метода общей криогенной физиотерапии у пациентки с болезнью Моргеллонов

 

 

 

 

 

altОпределение влияния инфицированности Trichomonas Vaginalis на развитие воспалительного процесса в ткани предстательной железы и на результаты оперативного лечения больных ДГПЖ

 фото www.pneumatic-guns.ru

 

 

 

altРоль питания в продлении жизни

фото www.nutralegacy.com

 

 

 

 

 

 

 

altМАТЕРИАЛЫ X РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»

 

 


  


Влияние малых аномалий развития сердца на ЭКГ-показатели у детей

Система пол–аоз у детей с системными заболеваниями соединительной ткани

Эффективность кардиометаболической терапии у детей с экстрасистолией

Патогенетические аспекты остеопении при артритах у детей

Дифференцированная тактика ведения детей с фибрилляцией-трепетанием предсердий

Роль системной эндотелиальной дисфункции в формировании легочной гипертензии у детей с хронической бронхолегочной патологией

Синдромологический полиморфизм у детей при энцефалитах

Состояние микробиоты толстого кишечника у больных с острой обструкцией дыхательных путей

Течение поствакцинального периода у привитых против краснухи детей с нарушенным преморбидным статусом при использовании пробиотиков

Клиническая значимость дефицита бифидобактерий в остром периоде инвазивной диареи у детей первого года жизни

Оценка клинико-лабораторной эффективности пробиотической мази с лизоцимом при стоматите у детей

Случай цитомегаловирусного гепатита у ребёнка с инфекционным мононуклеозом

Состояние вегетативного обеспечения системной деятельности у дошкольников с латентной туберкулезной инфекцией и больных туберкулезом

Клинические формы инфекции, вызванной вирусом герпеса человека 6 типа, у детей старше одного года 

 

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Правила финансового обеспечения закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

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Готовы ли новосибирцы платить за качество медицинских услуг? Ответ – «Да».

Россия председательствует на специальной сессии стран БРИКС международного биотехнологического форума BIO International Convention 2013

Специалисты из Великобритании и России обсудили вопросы комплексного подхода к организации и проведению эндоскопических хирургических вмешательств при раке прямой кишки.

 

 


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altруководителю ЛПУ

В разделе медицинского журнала представлена информация по вопросам управления, организации и экономики здравоохранения, проблемам его реформирования, теории и практики деятельности ЛПУ. Приоритетное место занимают материалы, связанные с инновациями в области управления и экономики здравоохранения, кадровой политикой, финансовым менеджментом, оценкой и повышением качества медицинских услуг, передовым опытом работы ЛПУ, внедрением новых медицинских технологий.  Heads of medical institutions

 

altэпидемиология гигиена и санитария

Предназначен для главных врачей (руководителей) подразделений Госсанэпидслужбы, эпидемиологов, инфекционистов и санитарных врачей. В разделе медицинского журнала ВЫ найдете ответы на наиболее актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенической безопасности, диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний, управления, развития и организации санэпидслужбы, рассматриваются практические вопросы дезинфекции и стерилизации. alt Epidemiology, Hygiene and Sanitation

 

altпедиатрия и детская хирургия

Для врачей педиатрического профиля и детских хирургов. Здесь ВЫ найдете статьи медицинского журнала на темы: организация педиатрической помощи, современные методы диагностики, лечения и профилактики детских заболеваний, новые медицинские технологии в области педиатрии и детской хирургии и мн. др.  alt  Pediatrics and Pediatric Surgery

 

  

altстоматология

Представлены наиболее актуальные материалы по вопросам организации стоматологической помощи населению;новые подходы к диагностике, лечению и профилактике стом. заболеваний, современные технологии зубопротезирования, вопросы профессионального образования и переподготовки стоматологов. alt DENTISTRY

   

 

altвосстановительная медицина и реабилитация

Будет полезен всем специалистам, деятельность которых связана с профилактической медициной, применением различных немедикаментозных технологий лечения, медико-социальной реабилитацией, научными исследованиями в этих и смежных областях, организацией здравоохранения. alt Restorative Medicine and Rehabilitation

  

 altбиомедицинская этика и медицинское право

В данном разделе медицинского журнала ВЫ познакомитесь с материалами, посвященным проблемам трансплантации органов и тканей человека, ксенотрансплантации, эвтаназии; прочитаете статьи о правах граждан на информацию о состоянии здоровья и мн. др. alt Biomedical ethics and medical law 

 

 

altНАХОДКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В данном разделе медицинского журнала представлены интересные клинические случаи, наблюдения врачей с описанием. 

 
 


медицинский журнал     медицинские статьи      нормативные документы

 
Обновлено 18.09.2015 23:11
 